أسباب زيادة الوزن في الصيام المتقطع.. احذر 6 أخطاء

انتشرت في الآونة الأخيرة طريقة جديدة لإنقاص الوزن وهي الصيام المتقطع بالاعتماد على فترات صيام وفترات أكل، كحمية غذائية لها أثر إيجابي على القلب والدماغ، لما له من فوائد صحية جيدة، إلا أن هناك أخطاء تحدث في النظام تسبب زيادة في الوزن بطريقة مفاجئة وقد تؤثر على الصحة.

أخطاء في الصيام المتقطع

يعتمد نظام الصيام المتقطع بشكل أساسي على أوقات تناول الطعام، ويتم الصيام من 12 إلى 16 ساعة، إلى أن يتم تناول الطعام في فترة يحددها الطبيب، وأجرى باحثون من كلية سان دييجو للطب بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، دراسة أفادت بأنه يعمل على علاج مختلف أعضاء الجسم، كما يعمل على تقليل الوزن ويحسن من شكل الجسم، إلا أن الكثيرين يقعون في أخطاء خلال اتباع الحمية تؤثر على الجسم.

ما سبب زيادة الوزن في الصيام المتقطع؟

محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة أكد أن هناك أخطاء تعمل على الشعور بالضعف والإرهاق قد تحدث الدوخة في بعض الأحيان وظهور صداع قد يستمر لفترة، والعديد من التأثيرات الصحية، كما أنها تزيد من الوزن:

تناول الكثير من الأطعمة غير المسموح بها أثناء فترة الأكل.

تناول الطعام السريع بكميات كبيرة.

عدم الاهتمام بكمية السعرات الحرارية أثناء الصيام.

عدم كسر الصيام بمياه، وهو ما يسبب زيادة في الوزن.

عدم المداومة على ممارسة الرياضة أثناء فترة الصيام.

تناول وجبات تحتوي على سكريات ودهون.

الأكل الممنوع في الصيام المتقطع

يجب تجنب أخطاء الصيام المتقطع حتى تصل إلى نتائجه المرجوة، وهناك أكلات ممنوعة أوضحها «عفيفي»، خلال تصريحاته لـ «الوطن»، تتمثل في التالي: