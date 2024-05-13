«معلومات الوزراء» ينشر أشهر الأماكن السياحية العلاجية في مصر

سلط مركز معلومات مجلس الوزراء، في تقرير صادر عنه، الضوء على أشهر الأماكن السياحية العلاجية في مصر ومنها الواحات البحرية، وواحة الخارجة، ومدينة أسوان والتي يوجد بها مركزان لمعالجة الرمال والمياه يستخدمان لعلاج الروماتويد بسبب الأملاح الموجودة في مياه البحر والأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى استخدام الرمال السوداء الطبيعية.

230 ينبوع مياه عذبة في واحة سيوة

وأوضح التقرير الصادر بعنوان اتجاهات صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، أن واحة سيوة التي تحتوي على 230 ينبوع مياه عذبة طبيعية و1000 بئر طبيعية متدفقة. ويعد «جبل الدكرور» أشهر الجبال هناك ويستخدم في علاج الأمراض الروماتيزمية.

مصر تمتلك جميع مقومات السياحة العلاجية

وتمتلك مصر جميع مقومات السياحة العلاجية، ولهذا يسافر الكثير من الأفراد إليها لتلقي العلاج الطبي كل عام، كما توجد أسباب عدة جعلت من البلاد وجهة معروفة للسياحة العلاجية منها:

- التكلفة: تعد أحد الأشياء الأساسية التي يأخذها كل سائح طبي بعين الاعتبار قبل السفر إلى أي بلد، وتُعد مصر من بين أرخص الوجهات للسياحة العلاجية.

- جودة الرعاية الصحية: تتضمن 11 مستشفى معتمدًا من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لاعتماد الرعاية الصحية، تقدم علاجًا عالي الجودة على مدار الساعة.

- الاستشفاء بالعلاج البديل: حيث طورت مصر أيضًا مجموعة واسعة من العلاجات البديلة للسياح القادمين بغرض العلاج؛ حيث يمكنهم العثور على العديد من مراكز العلاج والمنتجعات الصحية التي تقدم العلاج بالينابيع الكبريتية والعلاج بالرمال السوداء وغيرها من العلاجات الشعبية.

مبادرات لدعم السياحة العلاجية في البلاد

وفي السنوات الأخيرة، أطلقت مبادرات عدة لدعم السياحة العلاجية في البلاد، كما سبق وأعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، في ديسمبر 2018 عن بدء مشروع السياحة العلاجية الذي سيجلب السائحين إلى البلاد، وأبرزت اللجنة أن هناك العديد من المناطق السياحية في مصر التي لديها القدرة على الاستفادة من السياحة العلاجية بما في ذلك 16 موقعًا داخليًا وساحليًا؛ حيث تتوافر العلاجات الطبيعية فيها للعديد من الأمراض مثل حلوان وعين الصيرة والعين السخنة والغردقة والفيوم والواحات وأسوان وسيناء وسفاجا على البحر الأحمر.

مشروع القانون بشأن السياحة العلاجية

وفي ديسمبر 2018 تمت الموافقة على مشروع القانون بشأن السياحة العلاجية لضمان التنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان في قطاع السياحة العلاجية في البلاد، أعلنت واحة سيوة المصرية وجهة عالمية للسياحة الطبية والبيئية خلال مؤتمر السياحة العلاجية الذي عقد في الإسكندرية عام 2017.

إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر

وأشار التقرير إلى إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر، حيث وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة استثمار مصر للتنمية، وشركة «مكسيم جروب» الاستثمارية، عقد إنشاء المنتجع الطبي بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وتطور الشركة وتدير وتشغل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمركز الصف وتحويلها إلى أول منتجع طبي وصحي في البلاد يُطلق عليه «منتجع نايا الصحي»، والذي سيدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد، ويكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر.

كما يستهدف المشروع استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب للأنشطة العلاجية والسياحية والخدمية والحرفية والتجارية، ما يعود بآثار تنموية كبيرة على منطقة إقامة المشروع والاقتصاد المصري ككل، ويعد المشروع نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تنفيذًا لوثيقة ملكية الدولة التي تؤكد تمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

كذلك أشار التقرير إلى افتتاح مصر المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية يوم 2 مارس 2024 الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 70 متحدثًا من العديد من دول العالم وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، الذي سلط الضوء خلال المؤتمر على دور صناعة السياحة العلاجية بالنسبة لصحة الإنسان ورفاهيته وازدهاره، مدعومًا بإحصائيات مختلفة تؤكد أهميتها الاقتصادية. وأشار إلى أن سوق الرعاية الصحية العالمية تنمو بسرعة، متجاوزة الناتج المحلي الإجمالي للدول الكبرى مثل اليابان وألمانيا والهند.

وأضاف أن هذا النمو مدفوع بالتقدم في الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتقنيات العلاجية، مما يؤدي إلى زيادة السياحة الطبية والاستشفائية. وهذه الزيادة تغذيها شيخوخة السكان، مما يخلق طلبًا متزايدًا على خدمات الرعاية الصحية والسفر المتعلق بالتعافي

وتناول التقرير التقنيات الحديثة في مجال السياحة العلاجية، حيث أشار إلى تمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على إحداث ثورة في مجال السياحة العلاجية، مما يوفر فوائد عديدة لكل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. بدءًا من خطط العلاج الشخصية ووصولًا إلى روبوتات الدردشة وحلول التطبيب عن بُعد التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويعمل تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز تجارب المرضى وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة نتائج العلاج إلى أقصى حد.