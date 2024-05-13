48 ساعة فقط على آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2024، قبل توقيع غرامة تأخير دفع الفاتورة التي تصدر كل 3 أشهر، أو الربع سنوية على الخط الأرضي.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي.. لشهر أبريل 2024

كانت الشركة المصرية للاتصالات، أعلنت موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024، بالنسبة للعملاء الذين لا يدفعون بنظام باقات الدفع المسبقة، وتصدر الفاتورة في 15 أبريل وحتى 15 مايو الجاري، وتسدد دون أي غرامة، ومن يوم 16 مايو وحتى 16 يونيو تسدد الفاتورة إضافة إلى دفع غرامة، وإذا لم يتم الدفع يتم تحويل الرقم إلى استقبال فقط.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- للتعرف على قيمة فاتورة أبريل 2024، من خلال موقع الشركة باستخدام رقم الهاتف الأرضي.

- الاتصال بالرقم المختصر 19777.

طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي

وتتيح المصرية للاتصالات طرق دفع فاتورة شهر أبريل للتليفون الأرضي، عبر موقع الشركة أو من عبر الدفع الإلكتروني، أو عبر تطبيق الشركة للهواتف الذكية.

يذكر أن قيمة الغرامة على فاتورة شهر أبريل، 10 جنيهات، أو نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، دون إضافة رسوم أخرى.