الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم.. خطوات بسيطة

تحرص الشركة المصرية للاتصالات على إصدار الفواتير الخاصة بالتليفون الأرضي يوم 15 من كل شهر، ويهتم العديد من المواطنين الراغبين في دفع فاتورة الليفون الخاصة بهم بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم حتى يقوموا بدفعها تجنبا لانقطاع خدمة الهاتف الأرضي التي تؤدي لانقطاع خدمة الإنترنت المنزلي.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للعملاء فرصة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام إلكترونيا، دون أن يكون هناك حاجه للتوجه إلى السنترال التابع له العميل، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم

- يدخل الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــــــــا.

- وبعدها يتم اختيار الايقونة الخاصة بـ «دفع فاتورة التليفون الأرضي» الموجودة في منتصف الصفحة الرئيسية.

- وبعدها يتم الضغط على أيقونة «الاستعلام بالتليفون» حتى يتم الاستعلام عن طريق إدخال رقم الهاتف.

- ثم يتم إدخال كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن الفاتورة الخاصة به، ثم الضغط على اظهر الفواتير.

- ثم تظهر أمام العميل البيانات الخاصة بالهاتف وقيمة الفاتورة المطلوبة دفعها.

وفي حالة إذا رغب العميل في دفع فاتورة التليفون الأرضي يقوم بالضغط على أيقونة «دفع»، ثم يختار وسيلة الدفع البطاقة البنكية، وبعدها يتم إدخال بيانات البطاقة البنكية، وتأكيد عملية الدفع.