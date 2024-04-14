الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024.. اعرف طرق الدفع وغرامة التأخير

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024.. خدمة تقدمها الشركة المصرية للاتصالات لمعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك قبل دفعها، وتوفر موعد الدفع عبر موقعها الإلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

وخلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024، وكيفية دفع الفاتورة أونلاين، والتي تأتي على النحوالتالي:

- تصفح الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هـنــــا.

- ادخل كود المحافظة التابع لها.

- اكتب رقم التليفون.

- اضغط على إظهار الفواتير.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024، عبر الهاتف المحمول من خلال الاتصال بـ 19777.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع المصرية للاتصالات من هنــــــــــــــا.

- اختر الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

- اضغط على الدفع.

- اكتب البيانات المطلوبة.

- اختر طريقة السداد من خلال الـ فيزا أو ماستر كارد.

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال سنترالات المصرية للاتصالات، وماكينات فوري، ومكاتب البريد، ومنافذ الدفع الإلكتروني مثل: مصاري، فوري، خدماتي، سداد، بي، ممكن.

تأخير دفع فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2024

في حال تأخيرفاتورة التليفون الأرضي إبريل 2024، يتم تطبيق غرامة تأخير تدفع عن كل شهر بواقع 1.5% من قيمة الفاتورة وذلك بحد أدنى 10 جنيهات، ومع استمرار التأخير لمدة 4 أشهر يتم رفع حرارة التليفون الأرضي، وإذا استمر التأخير لـ7 أشهر يتم وقف الخدمة نهائيًا وسحب الخط.