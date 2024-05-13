«الرياضة» تختتم برنامج تنمية المهارات القيادية لدى الشباب

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية برنامج تنمية المهارات القيادية لدي الشباب، وهو ضمن سلسلة من البرامج المزمع تنفيذها، واستمر على مدار 3 أيام خلال الفترة من (7–9) مايو من خلال تطبيق Microsoft Teams.

وشارك عدد من العاملين بوزارات الشباب والرياضة وما يماثلها من هيئات بالدول العربية ومنها «فلسطين، تونس، الجزائر، العراق، قطر، اليمن»، وعدد من ممثلي الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة المصرية وكذلك عدد من المنسقين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

دعم وتنمية المهارات لدي الشباب

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أن الوزارة مستمرة في دعم وتنمية المهارات لدي الشباب، والعمل على توفير فرص التدريب والتعليم المناسبة للشباب، للمساهمة في إنشاء برامج ومشاريع تعزز قدراتهم وتمكنهم من الاندماج في سوق العمل المستقبلي، في ضوء استراتيجية بناء الإنسان المصري طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أشار رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى أن تنمية مهارات الشباب تعد أساساً حيوياً لتحقيق التقدم والازدهار في المجتمعات العربية، والمساهمة في بناء جيل متمكن ومبدع يُسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

ورشة حوارية لمعرفة من هو المشرف

وخلال اليوم الأول من البرنامج التدريبي «تنمية المهارات القيادية لدي الشباب» ، تم استعراض الهدف العام من البرنامج والأهداف التفصيلية له، والموضوعات التي سيتم تناولها أثناء فترة التدريب والتي تضمنت (العملية الإدارية، القيادة وأنماطها، حل المشكلات والتواصل الفعال)، كما تم التعرف علي مستويات الإدارة المختلفة والمهارات المطلوب توافرها بكل مستوي منها سواء كانت مهارات (فنية - إنسانية - إدراكية)، من خلال ورشة عمل مصغرة تم من خلالها تقسيم المشاركين لمجموعات عمل لمناقشة وتبادل الآراء، كما تم التطرق لمفهوم الإدارة وممارساتها والفرق بين المدير والمشرف والإجراءات الواجب مراعاتها عند تولي الشخص منصب مدير لأول مرة، وعمل ورشة حوارية لمعرفة من هو المشرف.