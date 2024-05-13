الخير واحد في البيوت.. «حياة كريمة» تعلن تفاصيل صكوك الأضاحي

أعلنت مؤسسة حياة كريمة تفاصيل صكوك الأضاحي، التي تُطلقها المؤسسة بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، تحت عنوان الخير واحد في البيوت، وقالت في منشور عبر صفحتها الشخصية إنّ العيد فرحة ولحوم الأضاحي تزيد فرحة أسر كثيرة، موضحةً أنّ صك الأضحية الذي توفره المؤسسة يعتبر أجود وأحسن أنواع اللحوم البلدي.

صكوك الأضاحي

وأضافت حياة كريمة، في منشور عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، أنه في إطار سعي المؤسسة للمساعدة في نشر الخير والفرحة على قلوب المستحقين، فإنّها توفر صك الأضحية بأجود وأحسن أنواع اللحوم البلدي من خير المزارع، موضحة أن سعر الصك البلدي 9600 جنيه، وسعر لحوم الصدقات 500 جنيه عبارة عن كيلو ونص لحم بلدي.

التبرع لحياة كريمة

وأكدت حياة كريمة أنّها توفر خدمة توصيل الصك للبيت، ويكون نصيب المتبرع 10 كيلو منها كيلو كبدة، كما أنّه يُتاح التقسيط عن طريق دفع مقدم 3300 وباقي المبلغ يقسم على 10 أشهر، كل شهر630 جنيها، مؤكدة أنّه يمكن التبرع خلال الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة:https://donation.hayakarima.com، أومن خلال الرسائل القصيرة sms على رقم 9509، وفوري وتطبيق ميجا خير، وإنستاباي وفودافون كاش وأورنج كاش، أو من خلال رقم الحساب الموحد للبنوك 45004500.