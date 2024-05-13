تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا.. والأوقية تنخفض 34.7 دولار

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، وسط انتظار المستثمرين لتقارير التضخم الأمريكية الرئيسية، والتي قد تلقي المزيد من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) غدا، يليه مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الأربعاء، ويتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3% خلال الشهر، مقارنة مع 0.4% في مارس، ما يخفض المعدل السنوي إلى 3.6%، وفق موقع إنفيستينج.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي مؤسسة سيتي إندكس، إنّ التضخم سيكون أكثر ثباتا مما يريد الناس رؤيته، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنّ التضخم سيرتفع إلى أعلى، حيث لن يتباطأ التضخم بالسرعة التي يأملها الكثيرون، وقد يؤدي ذلك إلى بعض التداولات المتقلبة بأسعار الذهب حول هذه المستويات المرتفعة.

وبعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع لشهر أبريل وتقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، زادت التوقعات بشأن حدوث تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، ما يؤثر على سعر الذهب بشكل مباشر.

توقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر

ويتوقع المتداولون أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، حيث إنّ انخفاض أسعار الفائدة يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وعززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تعاملات الجمعة الماضي، لتنهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على التوالي، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.75% إلى 2357 دولارا للأوقية، فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنحو 0.4% إلى 2351 دولارا للأوقية، وسجلت الأسعار أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.