أسعار الذهب العالمية تتراجع 5.7% في تعاملات اليوم.. ما السبب؟

شهدت أسعار الذهب في التداولات العالمية انخفاضا بنسبة 5.7%، أي ما يعادل نحو 140 دولارًا للأونصة، منذ تسجيل أعلى سعر في تاريخه عند 2431.29 دولارًا في أبريل الماضي.

ويرجع هذا الانخفاض بسبب التوترات في الشرق الأوسط، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، إذ أغلق الذهب تداولات الأسبوع عند 2302 دولار للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع المنقضي.

تأثير المخاطر الجيوسياسية على الذهب

ومن أبرز أسباب الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين، هو غياب المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية، وإعادة التسعير بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع، التي صدرت مؤخرا عن الاقتصاد الأمريكي، ما تسبب في ضعف الذهب.

وحذر البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، من أن التضخم الثابت لا يمنح البنك سببا يذكر لخفض أسعار الفائدة، ولكن الاحتياطي الفيدرالي أشار أيضًا إلى أنه لا ينوي رفع أسعار الفائدة أكثر.

وأشار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يزال يميل نحو تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية الأمر، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم الأخيرة المخيبة للآمال، والتي قد تؤجل تخفيضات أسعار الفائدة لفترة من الوقت في المستقبل.

احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة على المدى الطويل لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب، نظرا إلى أنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه، خاصة مع تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما أضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن ليترك الذهب عرضة لتقلبات أسعار الفائدة.

من جهة أخرى، وسع الدولار الأمريكي من خسائره خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وذلك في ظل تغير تسعير الأسواق التي كانت تتوقع أن يشير البنك الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في فترة ما، ولكن رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، صرح بعكس ذلك لتكون النتيجة سلبية بالنسبة لمستويات الدولار الأمريكي.

ويجد الذهب الدعم من المستمر من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية، فخلال شهر مارس الماضي قامت البنوك المركزية العالمية بعمليات شراء صافية بمقدار 16 طن من الذهب، وفقا لمجلس الذهب العالمي.