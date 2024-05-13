ضبط صاحب مكتبة في أسوان بتهمة تقليد المحررات الرسمية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان، أنّ مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، متهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل المكتبة المُشار إليها على 4 رخص «تسيير، قيادة، صيد»، و10 شهادات تطعيم دون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، وشهادتي تأهيل طبية دون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية، والأجهزة والخامات المستخدمة في التزوير، وفلاشة تحوي داخلها نماذج لمحررات وأختام منسوب صدورها لإحدى الجهات.

وبمواجهته اعترف بتقليد الأختام سالفة الذكر مستخدما في ذلك الأدوات المضبوطة بقصد التربح، واتخذت الإجراءات القانونية.