محافظ كفر الشيخ: دعم منظومة النظافة في مركز دسوق بـ4 سيارات جديدة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، دعم منظومة النظافة بمركز دسوق ومدينة مسير بـ«4 سيارات حمولة 5 أطنان، ولودر مفصلي حديث» لنقل القمامة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة بالمحافظة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق بيئة صحية آمنة للمواطنين.

زيادة كفاءة منظومة جمع القمامة

وأوضح المحافظ، أنّ المعدات الجديدة تهدف إلى زيادة كفاءة منظومة جمع القمامة، ونقلها من مختلف الأماكن المستهدفة إلى المقالب الوسيطة ومن ثم إلى المقالب العمومية «مواقع التخلص النهائي»، ما يسهم في الحفاظ على نظافة الشوارع والطرق العامة، ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والطرق، لتحسين مظهرها العام، وتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تقديم كافة أوجه الدعم لتحسين منظومة النظافة العامة، وتعزيز المظهر الحضاري للمحافظة، خاصةً مع الاهتمام بنظافة الشوارع والطرق بشكل يومي، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، كما ناشد المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة، من خلال إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها بصناديق القمامة لحماية البيئة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز المظهر الحضاري

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة محافظة كفر الشيخ المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المجالات، وتعزيز المظهر الحضاري، والحفاظ على البيئة، والارتقاء بمنظومة النظافة العامة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.