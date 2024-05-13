موعد مباراة الاهلي والترجي.. الأحمر يخطط للتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 12

موعد مباراة الأهلي والترجي، بات حديث عشاق الكرة الإفريقية والمصرية، لا سيما الجماهير الحمراء، التي تمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي تستضيفها تونس، خلال أيام، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل وضع قدما على منصة التتويج باللقب للمرة 12 في تاريخ القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يسافر فريق الشياطين الحمر، إلى تونس بعد غد الأربعاء، قبل 72 ساعة من موعد مباراة الأهلي والترجي، حيث من المقرر أن يتدرب الفريق يومي الخميس والجمعة على ملعب المباراة في مدينة رادس التونسية، الذي يستضيف اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

بعد التعرف على موعد مبارة الأهلي والترجي، تجدر الإشارة إلى أن اللقاء سوف يعرض عبر قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم السبت 25 مايو الجاري، في تمام الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولى.

الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا

يحمل النادي الأهلي لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال إفريقيا 2022-2023، بعدما نجح في الفوز على فريق الوداد المغربي، ليحقق اللقب للمرة 11 فى تاريخه، ويسعى الأهلي في هذة النسخة، إلى مواصلة هيمنته على البطولة الأهم في القارة السمراء، وتحقيق اللقب للمرة 12.