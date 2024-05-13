ميناء دمياط يستقبل 55 ألف طن قمح اليوم

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أنها استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل الإجمالي 40 سفينة.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 35 ألفا و305 أطنان، تشمل 16 ألفا و889 طن يوريا و1443 طن علف بنجر و2337 طن اسمنت معبأ، و666 طن أسمنت صب و13 ألفا و970 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79 ألفا و409 أطنان تشمل: 13200 طن قمح و27795 طن ذرة و 9690 طن فول صويا و990 طن كسب عباد و 17455 طن خردة و 7650 طن حديد و1374 طن خشب زان و4223 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1255 طنا.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 997 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 357 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3547 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55 ألفا و186 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 25 ألفا و4273 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5793 حركة.