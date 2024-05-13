«تضامن الشيوخ»: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا يؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

ثمن النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة الخارجية، الذي تضمن إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم ولن تتخلي عن دعم القضية الفلسطينية.

الصراع في المنطقة

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس الشيوخ، أن الدور المصري المحوري والرئيسي تجاه القضية الفلسطينية، يوكد أن مصر تعمل من منطلق سيادتها في المنطقه، والحفاظ على أمنها القومي والعربي من الانتهاكات وجرائم الحرب التى ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.

حكمة وضبط النفس

وأكد هيبة فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل بحكمة وضبط النفس تجاه المجازر والانتهاكات التي تحدث من قبل الجيش الإسرائيلي، وكذلك المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري، وكلنا ثقة في قيادتنا الحكيمة.