«السمسمية».. عرض مسرحي يحتفي بأبطال «القناة» في القرى والمحافظات

حالة فنية متكاملة من الحكي والغناء والموسيقى، يُقدّمها العرض المسرحي السمسمية، في جولاته الفنية بمختلف الأقاليم، وقرى حياة كريمة، بعد تقديمه خلال الأسابيع الماضية على المسرح العائم بالمنيل، حيث يُعرض حاليا في الوادي الجديد، تمهيدًا لانتقاله إلى محافظة شمال سيناء للعرض من منتصف الشهر الحالي بالعريش وحتى 22 من مايو الحالي.

الاحتفال بأبطال المقاومة الشعبية على المسرح

يحتفي العرض بأبطال المقاومة الشعبية بمدن القناة خلال العدوان الثلاثي في 56، و67، وانتصار أكتوبر 73، الذين لم يدّخروا جهداً لبذله فى سبيل الوطن، ويوضح محمد الشرقاوى، مدير فرقة «المواجهة والتجول»، لـ«الوطن»، أنّ العرض بدأ التجهيز له ضمن مبادرة «وُلد هنا»، التي أطلقتها وزارة الثقافة في مشروع مسرح المواجهة والتجول، للاحتفال بالتنويريين والمصلحين والعلماء بمختلف الأقاليم، وتقديم قدوة للأجيال الجديدة، ومن بينهم طه حسين، وأحمد زويل، ومصطفى مشرفة، ونبوية موسى وغيرهم.

«لما قررنا الاحتفاء بمدن القناة، وقع الاختيار على المقاومة الشعبية، ومن هنا جاء عرض «السمسمية»، حسب «الشرقاوى»، منوهًا بأهمية تجول العرض في الأقاليم وقرى حياة كريمة: «سافرنا بالعرض إلى الجنوب فى حلايب وشلاتين، وحتى أبعد نقطة في قصر ثقافة جدربة على الحدود مع السودان، ونعرض حالياً في الوادي الجديد، ويختتم العرض جولاته بشمال سيناء».

وعن تفاصيل العرض، تحدّث سعيد سليمان، المؤلف والمخرج، قائلاً: «المقاومة الشعبية أبرز ما يميز مدن القناة، بها وُلد مناضلون وسياسيون وفنانون، وكانوا من البسطاء، واخترت اثنين من كل محافظة؛ السويس وبورسعيد والإسماعيلية، فى تنويعة مختلفة ما بين الرجال والسيدات، مثل زينب الكفراوى وعلية الشطوى، وعبدالنعم قناوى والكابتن غزالى، درست حياتهم وتاريخهم، ووجدت أنهم ضحّوا بمجهودهم ووقتهم وأرواحهم، لمواجهة العدو من أجل مصلحة البلد، ومع ذلك فيه ناس كثير لا تعرف عنهم شيئاً».العرض يتماس أيضاً مع الواقع، وفقاً لـ«سليمان»، خصوصاً أنه مقدّم للتجول والعرض أمام فئات مختلفة من الجمهور، ويحمل رسالة المقاومة كفكرة، بحيث يخرج الشخص بطاقة إيجابية، ويكون بطلاً أيضاً، وليس فقط البطل الموجود فى العرض.

تراث مدن القناة له ملامح خاصة، لذا تم توظيف فنون مختلفة فى المسرحية، فالعرض غنائى، حيث كان أبطال المقاومة يغنّون ويعزفون على الآلات الموسيقية، خصوصاً «السمسمية» وبشكل تلقائى، ويضيف «سليمان» أن تقديم المسرحية بالساحات المفتوحة فى الأقاليم، له كثير من المزايا بالنسبة للعرض والجمهور، وأهمها التّحفيز على المقاومة واستثارة روح البطولة، وتقديم القدوة للأطفال والشباب، من خلال سيرة هؤلاء الذين قدّموا الكثير للبلد.

حقّق العرض فائدة إضافية، تتمثّل فى المعلومة، وحسب «سليمان»: «وجدت المتفرجين بعد العرض يبحثون عن مزيد من المعلومات عن الشخصيات، هذا إلى جانب الاستمتاع بالحالة الفنية التى يقدّمها العرض على مدار ساعة وربع، والأولاد قالوا إنهم استمتعوا واستفادوا أيضاً، كما عبّر بعضهم عن رغبتهم بالمشاركة فى الغناء أو العزف على الآلات أو التمثيل».

المواجهة والتجوال في قرى حياة كريمة

العرض حالة غنائية موسيقية من إنتاج البيت الفنى للمسرح فرقة «المواجهة والتجول»، التى تُقدّم عروضها يومياً بقرى «حياة كريمة» فى الوادى الجديد، ثم السفر مباشرة إلى سيناء للعرض فى العريش، خاصة أن العرض مرتبط بالمنطقة التى شهدت أغلب الأحداث التى يتناولها العرض، «لذلك أتوقع أن يكون أكثر تأثيراً عند عرضه فى شمال سيناء»، حسب «سليمان»