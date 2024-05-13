نصائح لطلاب الثانوية العامة.. «إزاي تحل أسئلة الاختيار من متعدد؟»

وجه الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة حول استراتيجيات الإجابة بشكل صحيح على أسئلة الاختيار من متعدد، تزامنًا مع قرب امتحانات الثانوية العامة 2024 والمقرر أنّ تنطلق يوم 10 يونيو المقبل.

وشرح «شوقي» أنّ أسئلة الاختيار من متعدد هي أهم أنماط الأسئلة الموضوعية، وتقيس نواتج تعلم مرتفعة المستوى، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى الاستعانة بها بحيث تشكل 85% على الأقل من درجات امتحانات كل مادة في الثانوية العامة، مقابل 15% للأسئلة المقالية، وفيما يلي بعض الاستراتيجيات التي تمكن الطالب من الإجابة عليها بشكل صحيح:

نصائح لطلاب الثانوية العامة

- قراءة أسئلة الاختيار من متعدد بشكل جيد وعميق ودون تسرع أو استعجال.

- محاولة توزيع وقت الامتحان على الأسئلة المختلفة (مثلا في الامتحانات التي تشمل 46 سؤالا مثل مواد الشعب الأدبية والعملية يكون متوسط زمن الإجابة على كل سؤال هو 4 دقائق تقريبا)، وبالتالي خذ وقتا جيدا في قراءة كل سؤال بتأن ولا داع للعجلة.

- ضع في اعتبارك توفير بعض الوقت من أزمنة الإجابة على كل سؤال (خاصة بالنسبة للأسئلة السهلة التي لا تحتاج إلى 4 دقائق) في مراجعة الامتحان.

- عدم التسرع في اختيار الإجابة الصحيحة بمجرد قراءة السؤال لأول مرة.

- عدم الانخداع بوجود كلمة معينة في رأس السؤال توحي لك باختيار إجابة معينة مرتبطة بها، لأنها قد تكون موضوعة بشكل يشتت الطالب المتردد عن الإجابة الصحيحة، مثل أن يتم وضع كلمة في رأس السؤال ثم وضعها مجددا أو مشتقاتها في أحد الاختيارات، وبالتالي يعتقد الطالب أنه الاختيار الصحيح بينما هو اختيار خاطئ.

- قراءة رأس السؤال بشكل دقيق وكامل لأن واضع السؤال قد يأتي بكلمة في آخره تغير من الإجابة الصحيحة المطلوبة تماما.

- قد يأتي مصطلح معين في رأس السؤال وهذا المصطلح موجود في أكثر من درس، ولذلك لا بد أن يحدد الطالب ما الدرس الذي يرتبط بالمصطلح من خلال فهم رأس السؤال جيدا لأن عدم التحديد يجعل الطالب يختار إجابة قد تكون خاطئة.

- محاولة الطالب الإجابة على السؤال قبل رؤية الاختيارات أو البدائل حتى يصل إلى الإجابة الصحيحة.

- عدم تسرع الطالب في الحكم على أي سؤال بأنه سبق وحله في موضع آخر، لأن الأسئلة قد تتشابه في الأمثلة أو الأفكار وتختلف في الإجابة المطلوبة.

ضرورة استيعاب مفاهيم ومصطلحات الدروس

- الوضع في الاعتبار، ضرورة دراسة واستيعاب مفاهيم ومصطلحات الدروس المختلفة بشكل جيد، لأن السؤال قد يأتي لمعرفة قدرتك على تطبيق الفكرة في أمثلة جديدة وليس تسميعها.

- الوضع في الاعتبار أنّ تغيير واضع السؤال لكلمة أو حرف واحد في السؤال (مثل وضع أي أداة نفي مثل كلمة لا ) يغير من المعنى والإجابة المطلوبة.

- وأنت تدرب حاليا على حل أسئلة الاختيار من متعدد؛ لا تكتفي باختيار الإجابة الصحيحة فقط على كل سؤال؛ لكن اكتب (لماذا) هذه الإجابة هي الصحيحة، والاختيارات الأخرى خاطئة لأن ذلك التفسير هو الضامن لمدى فهمك الحقيقي للدروس.

- عند الإجابة استبعد أكثر الإجابات التي لا ترى أنها صحيحة، واستبق فقط الإجابتين أو الثلاثة التي تتردد في الاختيار بينها.

- حل الأسئلة السهلة أولا وأجل الأصعب إلى ما قبل النهاية حتى لا تستنفد وقت امتحانك.

- لا تترك أي سؤال دون إجابة وفي حالة عدم قدرتك التعرف على الاختيار الصحيح، اختر الأقرب إلى الصحة من وجهة نظرك.