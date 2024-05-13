وزير الري: الحضارة المصرية قامت على حسن إدارة مياه النيل

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الحضارة المصرية قامت على حسن إدارة مياه النيل، والمصريون استطاعوا تطويع المياه لبناء حضارتهم، مشيرا إلى أن مصر بنت أفضل منشآت مياه في العالم بمنتصف القرن الـ19.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «التحديات تزداد بمرور الوقت بسبب الزيادة السكانية، فأصبحت احتياجاتنا المائية اليوم 114 مليار متر مكعب، ولو لدينا كل هذه المياه يمكننا زراعة كل ما نحتاجه دوه الحاجة للاستيراد من الخارج، ولكن لا تتوافر هذه الموارد، وبالتالي نستورد المحاصيل الغذائية من الخارج كالقمح والذرة والسكر».

وتابع وزير الري: «قيمة استيراد مياه افتراضية في المحاصيل الزراعية سالفة الذكر تبلغ 33.5 مليار متر مكعب».