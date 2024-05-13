وزير الري: حجم عجز المياه يصل إلى 20 مليار متر مكعب

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إنَّ مصر تعتمد على العديد من موارد المياه على رأسها نهر النيل الذي له حصة ثابتة تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، فضلًا عن تحلية المياه ومياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة، وبالتالي يكون الإجمالي 60 مليار متر مكعب، مبينًا أنَّ مصر تحتاج إلى 80.5 مليار متر مكعب مياه.

وأضاف وزير الري في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: «لدينا عجز بأكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه، ويتمّ تغطية العجز على مدار السنوات الماضية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي والصحي».

تابع «سويلم» أنَّ «الزيادة السكانية تأكل كل التنمية، وفي فترة الستينات كان نصيب الفرد من المياه سنويًا لكل استخداماته كزراعة وشرب وتجارة وغيره يبلغ 2000 متر مكعب للفرد»، مبينًا أنَّ الموارد ثابتة، ولكن الزيادة السكانية في تزايد مستمر بوتيرة سريعة للغاية.