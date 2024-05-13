وزير الري: الزيادة السكانية خفضت نصيب الفرد من المياه لـ500 متر مكعب سنويا

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنّ مصر أصبحت تحت خط الفقر المائي منذ التسعينيات، حيث وصل نصيب الفرد من المياه أصبح إلى أقل من 1000 متر مكعب سنويا.

وأضاف سويلم خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مع تزايد الزيادة السكانية وصل نصيب الفرد من المياه إلى حدود 500 متر مكعب في العام، ما يسبب عجزا في المياه».

تابع: «هناك حلين لعجز المياه، الأول يتمثل في استيراد غذاء بكميات أكبر، أما الحل الثاني فمرتبط بالبحث عن حلول على أرض مصر، لكي يصبح قرارنا في أيدينا».

وأكد: «وكان القرار السياسي يتمثل في البحث عن حل من أرض مصر حتى لا تزداد فاتورة الاستيراد بالدولار كل عام، لذلك جاء القرار بالمشروعات القومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي».