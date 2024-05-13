الزوراء يحل ضيفا على الطلبة بدوري العراق.. «النوارس» عينها على الثاني

يحل الزوراء «النوارس» ضيفا على الطلبة «الأنيق» بملعب «الشعب الدولي»، بالجولة 28 من بطولة دوري نجوم العراق، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل نادي الزوراء، مباراة الطلبة، على نظيره بالجولة لدوري نجوم العراق، بالفوز على نظيره نفط ميسان، بنتيجة 3-1 بملعب «الزوراء»، بالجولة 27، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب فرق البطولة برصيد 52 نقطة بفارق 6 نقاط عن الشرطة صاحب المركز الثاني«58 نقطة»، و7 نقاط عن القوة الجوية المتصدر بـ 59 نقطة.

خسارة الطلبة أمام النجف بالجولة 27

وفي المقابل، يخوض فريق الطلبة، مباراة الزوراء، بخسارة أمام النجف بهدفين نظيفين، في لقاء جمع بين الفريقين على «ملعب النجف»، بالجولة 27 لبطولة دوري نجوم العراق، ليحتل المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.

ومن 27 جولة ببطولة دوري نجوم العراق، يتصدر فريق القوة الجوية، البطولة برصيد بـ 59 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أقرب مطاردية، نادي الشرطة «58 نقطة».