الشرطة يبحث عن اعتلاء صدارة دوري نجوم العراق على حساب أمانة بغداد

يستضيف فريق الشرطة، نظيره أمانة بغداد على ملعب «الشعب الدولي» بالجولة 28 لبطولة دوري نجوم العراق، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل الشرطة، مباراة أمانة بغداد، بتعادل إيجابي بنتيجة 2-2، مع الكهرباء على «ملعب الزوراء»، بالجولة 27، لبطولة دوري نجوم العراق، ليرتفع رصيد إلى 58 النقطة بالمركز الثاني، ويواصل مطاردة نظيره القوة الجوية، متصدر المسابقة بـ 59 نقطة.

بغداد بالمركز قبل الأخير بدوري نجوم العراق

وفي المقابل، يخوض فريق أمانة بغداد، مبارة الشرطة، بتعادل سلبي مع الكرخ المحترف بصفوفه صالح جمعة لاعب الإسماعيلي السابق، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «المدينة الدولي»، ضمن مباريات الجولة 27 لبطولة دوري نجوم العراق، ليرتفع رصيد إلى النقطة 19 بالمركز الـ18 وقبل الأخير.

ومن المقرر أن يلتقي فريق القوة الجوية، متصدر دوري نجوم العراق، بنظيره النجف على ملعب «المدينة الدولي»، بالجولة 28 للمسابقة في تمام الساعة السادسة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.