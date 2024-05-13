«القومي للمرأة» يطلق مبادرة «اسألي» لتوفير الدعم للسيدات

أعلن المجلس القومي للمرأة إطلاق مبادرة تحت وسم «اسألي»، وهي عبارة عن حملة تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المرأة ومكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس، وتقدم المبادرة منصة رقمية عبر الصفحة الرسمية للمكتب على فيسبوك، حيث يمكن للنساء طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمختلف القضايا، ويتولى فريق متخصص الرد عليها وتقديم الدعم اللازم.

مكتب شكاوى المرأة

يتبع المكتب نهجًا متميزًا في التعامل مع الشكاوى، إذ يتمّ تصنيف كل شكوى ومعالجتها وفقًا لطبيعتها، ففي القضايا الجنائية مثل جرائم العنف ضد المرأة، ويتمّ اتخاذ إجراءات قانونية مثل تقديم بلاغ للنيابة العامة ومساعدة الضحية خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

أما في قضايا الأحوال الشخصية، يتمّ التوجيه الأولي إلى وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف، وبناءً على النتائج، قد يتم الاستعانة بمحامي متطوع من شبكة المحامين المتطوعين لرفع الدعوى القضائية دون مقابل.

فيما يتعلق بشكاوى العمل، يتمّ التواصل مع جهة العمل وفقًا لأحكام القوانين ذات الصلة، وفي الشكاوى المتعلقة بالأحوال المدنية والأوراق الثبوتية، يتم تقديم المشورة اللازمة أو التواصل مع الجهات المختصة لتقديم المساعدة.

طرق التواصل

وأكّد المجلس القومي للمرأة استعداده لتقديم الدعم والمشورة للنساء في مختلف القضايا، من خلال التواصل مع الصفحة الرسمية لمكتب شكاوى المرأة عبر الرسائل، أو الاتصال بالرقم الساخن للمكتب 15115 خلال ساعات العمل اليومية التي تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، أو إرسال رسالة عبر واتساب في أي وقت على الرقم 01007525600، كما يمكن للنساء زيارة أقرب فرع للمجلس للحصول على استشارة متكاملة تشمل الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لحل مشكلاتهن.