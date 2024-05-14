طرح 3 أفلام في دور العرض بشهر مايو.. بينها «زهايمر» لعادل إمام

مجموعة من الأعمال السينمائية الجديدة سيكون الجمهور على موعد معها خلال الأيام المقبلة، وتسيطر الكوميديا على الأفلام الجديدة الي ستعرض بداية من 15 مايو الجاري في عدد من دور العرض، ومن بينها إعادة طرح فيلم زهايمر بطولة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده.

فيلم بنقدر ظروفك

ويشهد يوم 22 مايو الجاري، طرح فيلم بنقدر ظروفك للمخرج أيمن مكرم، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، إلى جانب عدد من الفنانين من بينهم: مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، وعارفة عبد الرسول إضافة إلى إبرام سمير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الكوميدي حول شاب يحاول فتح مشروع تجاري من أجل كسب الأموال والزواج من حبيبته، لكنه يتعرض للعديد من المشكلات الكوميدية.

غادة عبد الرازق تعود إلى السينما بعد غياب 6 سنوات

وفي اليوم نفسه، تعود الفنانة غادة عبد الرازق إلى السينما بعد 6 سنوات من الغياب مع أحمد آدم وبيومي فؤاد في فيلم تاني تاني، الذي يحمل توقيع المخرج شريف إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول «هدى» التي تلتقي باثنين من أصدقائها القدامى اللذان يتنافسان على الفوز بقلبها.