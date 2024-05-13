«لحظة صفا».. حملة إذاعية بصوت صفاء أبو السعود للتوعية بقضايا المرأة

أعلن المجلس القومي للمرأة، أنَّ الإذاعة المصرية تستعد لإطلاق حملة إذاعية تحت عنوان «لحظة صفا»، والتي ستكون بصوت الفنانة صفاء أبو السعود، وستتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور، وتهدف إلى إثراء الوعي الاجتماعي وتعزيز الحوار البناء.

بث الحملة عبر محطات الراديو

وأوضح المجلس القومي للمرأة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ الحملة ستبث عبر مجموعة واسعة من محطات الراديو المصرية، مما يضمن وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستمعين، من بين هذه المحطات: «راديو مصر، إذاعة القرآن الكريم، البرنامج العام، نجوم إف إم، ميجا إف إم، نغم إف إم، 9090، شعبي إف إم، راديو هيتس، إذاعة القاهرة الكبرى، إذاعة الوادي الجديد، إذاعة الإسكندرية، إذاعة وسط الدلتا، إذاعة شمال سيناء وجنوب سيناء، وإذاعات شمال الصعيد وجنوب الصعيد».

لحظة صفا

تأتي هذه الحملة بدعم من المجلس القومي للمرأة، وتحمل شعار «سر قوتك»، مما يعكس التزام المجلس بتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، ومن خلال هذه الحملة، يهدف المجلس إلى إلهام النساء وتشجيعهن على المشاركة الفعالة في مختلف المجالات.

«لحظة صفا» فرصة فريدة للمستمعين للاستمتاع بمحتوى إذاعي ذو جودة عالية يسلط الضوء على قضايا مهمة، ويقدم وجهات نظر متعددة، ويفتح المجال للتفكير والنقاش. من المتوقع أن تلقى الحملة استحساناً كبيراً وأن تحظى بتفاعل واسع من قبل الجمهور.