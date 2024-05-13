طريقة عمل آيس كريم البطيخ في خطوات.. «مش هياخد وقت» 

خلال فصل الصيف تبدأ الأمهات في اكتشاف وصفات جديدة، تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة، ومن أكثر الوصفات التي تهم ربات المنازل، طريقة عمل الآيس كريم، وترغب في تحضيرة برفقة أطفالها في المنزل بدلًا من شرائه جاهز لسهولته ومكوناته البسيطة، لذا نقدم خلال السطور التالية طريقة عمل آيس كريم البطيخ على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل آيس كريم البطيخ

3 أكواب قطع بطيخ مجمد.

ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة.

2 كوب كريم شانتي.

كوب من الحليب خالي الدسم.

عسل أبيض أو حليب مكثف.

لون طعام أحمر.

طريقة عمل آيس كريم البطيخ

- الخطوة الأولى لعمل آيس كريم البطيخ، ضعي البطيخ المجمد في الخلاط الكهربائي واضربيه حتى يكون سائل تمامًا.

- الخطوة الثانية: احضري إناء عميق وضعي به الكريم شانتيه ضيفي كوب من اللبن وملعقة كبيرة عسل أبيض، وضعي الخليط في الخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام بشكل كريمي.

- الخطوة الثالثة: ضيفي البطيخ للكريمة وقلبي جيدًا، في هذه الأثناء ضيفي لون الطعام الأحمر.

- الخطوة الرابعة: ضعي الخليط في أكواب مناسبة للآيس كريم في الفريزر لمدة 10 ساعات أو يوم كامل حتى يُجمد وبعدها يمكنك تقديمه.