حالة واحدة تجعل الأم واصية على مال الابن بعد بلوغ سن الرشد.. اعرفها

يبذل مكتب شكاوى المرأة جهودا كبيرا للرد على استفسارات المواطنين ومواقفهم القانونية في بعض المسائل، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للمجلس القومي للمرأة من أجل تقديم الدعم والمشورة للمواطنين، خاصة السيدات، ومن بين الأسئلة التي وردت إلى مكتب شكاوى المرأة عبر خدمة الاستشارات الهاتفية، هو ماهي كيفية التعامل مع الأمور المالية لشخص يعاني من مرض عقلي.

التصرف في أموال الابن الراشد

تقول السيدة في سؤالها المٌوجه لمكتب شكاوى المرأة: «ابني يبلغ من العمر 23 عامًا ويٌعاني من مرض عقلي، ولا يستطيع التصرف في الميراث الذي تركه والده المتوفى، وأجد نفسي عاجزة عن معرفة كيفية التصرف لتوفير نفقات علاجه واحتياجاته الشخصية».

وقدم المجلس القومي للمرأة نصيحة لها حول كيفية التصرف في هذا الموقف: يمكن للأم تقديم طلب لتعيينها قيمًا على ابنها، ويتم تقديم هذا الطلب إلى النيابة العامة، وبعد إجراء الفحص اللازم والتحقيق في الأمر، يُصدر قرار بتعيين الأم مسؤولة عن رعاية ابنها وإدارة شؤونه المالية.

أهمية الخطوة

وشدد القومي للمرأة على أهمية هذه الخطوة لضمان حصول الابن على الرعاية الكاملة والتصرف الأمثل في الموارد المالية المتاحة له، كما يُعد هذا الإجراء جزءًا من الحقوق التي يكفلها القانون لحماية الأفراد الذين قد يواجهون تحديات في إدارة شؤونهم الخاصة.