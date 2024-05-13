نائب محافظ القاهرة يوجه بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء

تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المراكز التكنولوجيا لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء، الذي يتضمن أحياء «شبرا-الساحل- روض الفرج- الشرابية ويرافقه محمد عبد النعيم، رئيس حي شبرا»، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وموقف استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء الجديد، وتوافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح مع بداية العمل، وتطبيق القانون الصادر برقم 187 لسنة 2023.

ملف التصالح

وأكد نائب المحافظ على انتظام العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالتيسير على المواطنين بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء الجديد.

العمل بروح الفريق

وأكد نائب محافظ القاهرة على موظفي الخدمة بضرورة تكاتف كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء على المواطنين، بما يحقق الصالح العام كونه أحد الملفات الهامة، التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء.