حي مصر الجديدة يعلن أسماء مستحقي تعويضات إزالة العقارات بألماظة

أعلن حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، عن كشف بأسماء المستحقين لتعويضات المرحلة الثالثة من توسعات وتطوير منطقة ألماظة وتحديدًا شارع حسين كامل سليم لعدد 72 عقارًا، بتاريخ استحقاق ويتم صرفها بداية من 15 مايو الجاري.

أعمال توسعات

وفي سياق متصل، تابع اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس مصر الجديدة، استكمال أعمال الإخلاءات بمنطقة ألماظة، تمهيدًا لتوسعات لمرحلة الثالثة بعد إجراءات صرف التعويضات المستحقة، ويأتي ذلك في إطار إعادة تخطيط المنطقة، بمتابعة من محافظ القاهرة وتحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

قرار محافظ القاهرة

كما أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 2149 لسنة 2024 بموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على اعتبار منطقة ألماظة بالكامل وشارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة منطقة إعادة تخطيط وتطوير، وذلك بعد الاطلاع على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وتشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير وتوسعات في عدد من المناطق من أجل استعادة الممظهر الحضاري والجمالي، وتسيير الحركة المرورية والقضاء على أي زحام.