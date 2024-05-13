وزيرة خارجية سلوفينيا: ندرس تقديم الدعم النفسي للأطفال الفلسطينيين

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّ بلادها تدرس تقديم الدعم النفسي للأطفال الفلسطينيين ومساندتهم في المواقف العصيبة التي يعيشونها بسبب الحرب.

تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال

وأضافت «فايون»، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «كانت لدينا مرحلتان مهتمان للغاية في المشروع السابق الذي كان مخصصا لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، ونحن الآن نحاول الانتقال إلى المرحلة الثالثة».

إعادة تأهيل جيدة في سلوفينيا

وتابعت: «وسنقوم في أقرب وقت ممكن بمساعدة الأطفال المحتاجين أو ضحايا الحرب، على الأرجح أن أسهل طريقة هي إحضار الأطفال من مصر، لدينا مرافق إعادة تأهيل جيدة في سلوفينيا، لذلك نحن نحاول أن نرى كيف وتحت أي ظروف يمكننا الاستمرار في هذا المشروع».