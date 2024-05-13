دورة تدريبية لطلاب «حقوق كفر الشيخ» حول مواجهة جرائم الفساد

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً، وذلك في إطار عقد دورة تدريبية لطلبة كلية الحقوق نظمها مركز الخدمة العامة بالجامعة تحت عنوان «مواجهة جرائم الفساد وتعارض المصالح في الوظيفة العامة»، والتي حاضر فيها بمسرح الجامعة، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق، والمستشار عبد الله غلاب، المستشار القانوني للجامعة.

تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة، بالمستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً، مؤكداً على أهمية تأهيل الطلبة والخريجين لسوق العمل، والاهتمام بالدورات التي تتفق مع رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030، ودور هذه الدورات في بناء الإنسان المصري من خلال دعمه بالمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى دور مركز الخدمة العامة بالجامعة في تنفيذ خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك من خلال تقديم العديد من الدورات التي تستهدف خدمة المجتمع، وذلك من خلال تحسين كفاءة الطلاب والخريجين، وإعدادهم بشكل يتفق مع الممارسات الدولية الناجحة في مجالات النزاهة والشفافية.

وتناول المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً، خلال الندوة محاور عديدة، منها الفساد المالي والإداري، وتعارض المصالح، والحوكمة، والتنمية المستدامة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتشريعات الدولية والمحلية لمكافحة الفساد.

رئيس الجامعة يهدي درع الجامعة لـ«محجوب»

وخلال اللقاء، أهدى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، درع الجامعة، للمستشار محمد عيد محجوب، تقديراً لجهوده في خدمة الوطن.

ومن جانبه، لفت الدكتور ماهر أبو خوات عميد كلية الحقوق، إلى أنّ جامعة كفر الشيخ وكلية الحقوق لهما دور في التعريف بالفساد، وأنّ هذه الدورة جاءت انطلاقاً من فهم الواقع، وبهدف تذكية الوعي الطلابي، وحثهم علي الالتزام بالشفافية عند تخرجهم وعملهم بالدولة، موجهاً الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، على دعمه المتواصل لكلية الحقوق، وثمن دور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة في دعمهم لكافة الأنشطة والفاعليات التي تظهر دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور إبراهيم الطحان، مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، أنّ هذه الدورة شهدت إقبالاً غير مسبوقاً، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالدورة التدريبية 454 طالب وطالبة من طلاب كلية الحقوق، وذلك لتعزيز قواعد الحوكمة في المؤسسات، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة للمجتمع بأسره.