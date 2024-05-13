ماذا يحدث إذا توقفت الأرض عن الدوران؟.. 1000 صاروخ تهدد حياة البشر

«ماذا يحدث إذا توقفت الأرض عن الدوران؟» سؤال ناقشته دراسات عديدة للبحث عن المخاطر التي يمكن أنّ تهدد الكوكب يومًا ما، ليتبادر هذا السؤال مجددًا في أذهان ملايين حول العالم في ظل العلاقات المتوترة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إذ سلطت الصحف الأجنبية الضوء على خطة دفاع أمريكية منذ الستينيات حال تعرضها لأي هجوم نووي، وتتضمن إطلاق 1000 صاروخ لإيقاف دوران الأرض مؤقتا وصد أي هجوم.

1000 صاروخ تهدد حياة البشر

المحلل العسكري دانييل إلسبيرج تحدث في كتابه «آلة يوم القيامة»، عن نية الولايات المتحدة لإطلاق 1000 صاروخ ضخم من نوع «أطلس» لإيقاف دوران الأرض مؤقتًا، حال تعرضها لهجوم روسي نووي؛ ضمن مشروع يعرف باسم «ريترو» وضعه محللون عسكريون أمريكيون بعد كشف صواريخ روسية تحلق فوق القطب الشمالي باتجاه حقول الصواريخ في داكوتا ووايومنغ ومونتانا وميسوري عام 1960، ليحوز المشروع على موافقة عدد كبير من المسؤولين في «البنتاجون»، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

المشروع الذي كشفه «دانييل» في كتابه، أثار مخاوف كثيرين حول العالم، متسائلين عن ماذا يمكن أنّ يحدث إذا توقفت الأرض عن الدوران حال تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لتهديدها لروسيا.

ماذا يحدث حال توقف الأرض عن الدوران؟

موقع«sciencefocus» كشف نتائج صادمة حال توقف الأرض عن الدوران في دراسة سابقة، كانت كالتالي:

دمار كل شيء على السطح، الغلاف الجوي والمحيطات وأي شيء غير ثابت يبدأ في الدوران بفعل انعدام الجاذبية.

إذا توقفت الأرض لمدة دقيقة سيحدث تباطؤ للجاذبية بما يكفي لتدمير معظم المباني.

إذا تباطأت الأرض لعدة سنوات، ستحدث كارثة كبرى، لأنه دون قوة الطرد المركزي ستتحرك المحيطات نحو القطبين؛ مما يؤدي إلى انخفاض عمقها بمقدار 8 كيلومترات حول خط الاستواء؛ وانقسام مياه الأرض إلى محيطين قطبيين ضخمين يفصل بينهما حزاما من اليابسة في المنتصف، سيكون كل شيء شمال إسبانيا تحت الماء، وكذلك القارة القطبية الجنوبية بأكملها.

اليوم يستمر لمدة عام

وبمجرد توقف دوران الأرض حول محورها، فإن اليوم يستمر لمدة عام؛ يستقبل كل مكان 6 أشهر من ضوء النهار، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب تدريجيًا إلى ما يزيد عن 100 درجة مئوية، وفي حال وجود بحيرات وأنهار متبقية تنتقل إلى القطبين بفعل الرياح الشديدة والغليان، حتى الحياة البدائية لن تكون ممكنة.

موقع «astronomy» عرض محاضرة لعالم الكواكب ومحاور العلوم بروفيسور نيل تايسون، تحدث فيها عن نتائج توقف الأرض عن الدوران، مشيرا إلى أنّ كل شيء غير ثابت على الأرض سيتحرك في الاتجاه المعاكس وسنصطدم جميعًا بالأشياء المتحركة، فيما أشار أندرو لايدن، أستاذ الفيزياء وعلم الفلك في جامعة بولينج جرين ستيت في أوهايو، إلى أنّ جميع المواد التي تدور بشكل طبيعي ستنفصل عن السطح وتستمر في الدوران بشكل أساسي في مدار منخفض حول الأرض، ومن المحتمل أنّ تكون هناك موجات تسونامي وزلازل قوية، مما يجعل الحياة مستحيلة، وفق موقع«space».