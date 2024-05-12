معالم الأرض المقدسة في علم فلسطين بعيون «ورد».. نفديكي يا أرض الزيتون

بورتريه بسيط يحمل معان كثيرة؛ المشهد البارز يحتوي خريطة فلسطين، ألوان العلم، غصن الزيتون ومسجد قبة الصخرة، صُمم بأنامل ورد سعيد فتاة عشرينية تنهي سنواتها الأخيرة في كلية تربية طفولة جامعة الأزهر، استوحت من الأحداث الجارية في قطاع غزة المكلوم مشروع تخرجها، أجمع أساتذتها على أنه الأفضل وأبقوه ليكون لوحتهم الفنية داخل الكلية.

فكرة المشروع جاءت من غزة

متحف الطفل أحد مواد كلية تربية طفولة التي تدرس بها «ورد»، والتي تقول لـ«الوطن» إن الأمر بالنسبة لاختيار فكرة مشروع التخرج كان صعبًا، وبعد استشارة أستاذة المادة اقترحت عليهم أفكارا عدة مثل «مكتبة الإسكندرية، أي متحف وأي مسجد زي مسجد أحمد ابن طولون»، في هذا الوقت تعاطفت الفتاة مع ما يحدث في قطاع غزة؛ وموت آلاف الأبرياء ضحية حرب الإبادة الجارية، فجمعت الخريطة بألوان العلم وأغصان الزيتون، ونسقت التصميم بمسجد قبة الصخرة وجزء بسيط من الشال وفي النهاية كتبت «فِلسطين».

تروي «ورد» تفاصيل وكواليس إعداد المشروع الذي كان مكلفًا بحد تعبيرها، فأرضية اللوحة من مادة بيضاء هيأتها كي تقص وتلصق الأوراق، وبعناية شديدة يتطلبها الورق المبروم بدأت رص الوريقات الصغيرة واحدة إلى جانب الأخرى باللصق المناسب لها: «المشروع معمول من الورق المبروم وورق الكانسون، ودا من الخامات اللي بتاخد وقت في الشغل ومفروض يتعمل باحترافية شديدة، الأرضية كانت مادة بيضا، والأشكال عبارة عن قصاقيص».

ردود الفعل على مشروع ورد

عُرض مشروع البورتريه عن فلسطين وكانت ردود الفعل لا تُصدق؛ بالنسبة للفتاة التي عملت جاهدة على أن يخرج التصميم بكل هذه الدقة: «رد فعل الدكاترة انبهروا بيه ونزلوا في كل حاجه تخص الكلية وكل حد اتصور بيه، كل الدفعة بمشاريع التخرج بتاعتهم منزلوش عنها لكن اتصوروا بمشروعي ونزلوا عندهم، وفضل في الكلية ما أخدتوش».