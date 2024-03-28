خطأ في كل منزل يؤدي إلى مضاعفة استهلاك الثلاجة للكهرباء

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة نصائح للمواطنين بشأن التعامل مع الثلاجة بالمنزل للحفاظ على كفاءتها وعمرها الافتراضي وترشيد استهلاك الكهرباء.

ملء الفراغات يجعل الثلاجة لا تهدر الفريون

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنبا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة

وأضاف الجهاز في تقرير نشره اليوم على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأن وجوده يؤثر على كفاءة عمل الثلاجة وبذلك تستهلك كهرباء أكثر.

لا تضع الطعام ساخنا في الثلاجة

وحذر الجهاز من وضع الطعام الساخن في الثلاجة، والانتظار حتى يبرد للتوفير في استهلاك الثلاجة للكهرباء، مشددًا على ضرورة إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لباب الثلاجة للتقليل من تسريب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن للداخل «هيفرق في الاستهلاك كتير».