«تعليم المنوفية»: زيادة المدارس اليابانية في المحافظة إلى 3 الفترة المقبلة

استقبل محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أوكا هيروشي سفير دولة اليابان في مصر وزوجته ريئكو أوكا، ويرافقه ثريا منصور مدير عام التعليم العام، وبحضور نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على منظومة التعليم الياباني، ومالك الرفاعي مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية، ولفيف من السادة الخبراء اليابانيين المشرفين على مشروع المدارس المصرية اليابانية.

برتوكول تعاون بين اليابان ومصر

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هذه الزيارة ضمن برتوكول التعاون بين اليابان ومصر لنشر ثقافة اليابان في مجال التعليم، مما يسهم في نشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل في الأجيال الناشئة، ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يسهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري من المهد.

وتابع «الفولي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السفير الياباني كان في حالة من الانبهار لما شاهده اليوم في المدرسة اليابانية في مدينة شبين الكوم، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة الراهنة، ومن المقرر زيادة أعداد المدارس اليابانية في المحافظة لتصبح 3 مدارس خلال الآونة المقبلة.

تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم

وقام السفير الياباني بإهداء وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية تذكارا تقديراً وشكراً وعرفاناً بالجهد المبذول من أجل تطوير العملية التعليمية والسعي لإضافة كل جديد من وقت لآخر.

يذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى 41 مدرسة في مختلف محافظات مصر.