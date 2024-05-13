«حماية المستهلك».. مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام بالمنوفية لتوعية المواطنين

أطلق طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام بجامعة المنوفية، قسم الاتصال التسويقي شعبة العلاقات العامة حملة بعنوان «جهاز حماية المستهلك» لتوعية المستهلكين وحماية حقوقهم أثناء التعامل مع المنتجات والخدمات المختلفة، ومكافحة التلاعب والغش التجاري والتوعية والتثقيف والتحقيق في الشكاوى والمخالفات وتطوير التشريعات والقوانين.

تعريف الجمهور بحقوقه

تهدف الحمله الي تعريف الجمهور بحقوقه من خلال تقديم النصائح التي يجب العلم بها عند الشراء

التعامل مع المنصات الرسمية

كما تسعى الحملة إلى إعلام الجمهور بضرورة التعامل مع المنصات الرسمية والابتعاد عن الشراء من المنصات المجهولة، وتشجيع المستهلكين على المطالبة بحقوقهم في حال تعرضهم لأي استغلال.

أشرف على المشروع كل من الدكتور السيد السعيد رئيس قسم الاتصال التسويقي، وأساتذة القسم: الدكتورة أمنية عبد الرحمن الديب، والدكتورة إسلام صبحي، والدكتورة غادة خليل.

وشارك في المشروع كل من الطلاب:

محمد مسعد

إسلام صبحي

أحمد صبحي

إيهاب السيد

بلال خالد

منة الله

أسماء طارق

شهد فرحات

ياسمين أسامة

سارة أكرم

هدير نوفل

وأعرب جميع طلاب القسم المشاركين في مشروع «جهاز حماية المستهلك» عن حماسهم الكبير لإطلاق هذا المشروع، وإيمانهم بقدرته على تحقيق أهدافه.