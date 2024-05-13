خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع الدولار.. ويتوقع انخفاضه إلى 42 جنيها

تراجعت أسعار الدولار خلال الأيام القليلة الماضية في البنوك من 48.10 جنيه إلى 47.15 جنيه بتاريخ اليوم، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة بحسب الخبير المصرفي وليد عادل.

توقعات سعر الدولار

وقال وليد عادل الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض لـ سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة؛ ليصل إلى 42 جنيهًا مع دخول استثمارات جديدة تزيد من الموارد النقدية الدولارية التي تنعش خزينة البنك المركزي وتدعم الاقتصاد الوطني.

أسباب تراجع سعر الدولار

وأضاف وليد، أن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انخفاض سعر صرف الدولار داخل البنوك المركزية، هي:

- نجاح الحكومة المصرية في تدبير العملة الأجنبية والإفراج عن جميع البضائع التي تكدست بالمواني خلال الفترة السابقة حيث لا يوجد تكدس لأي بضائع أخرى الآن، وتجرى حاليا عمليات الإفراج الجمركي بصورة منتظمة.

- نجاح البنوك في تدبير العملة الأجنبية مقابل مستند التحصيل الخاص بالمستوردين والتجار خلال الفترة الماضية والحالية.

- اقتراب استلام المبلغ المتبقي من مشروع تطوير رأس الحكمة، والذي يقدر بـ20 مليار دولار، ويساهم في انتعاش خزينة البنك المركزي من العملة الأجنبية.

وشرح الخبير المصرفي أن يعود ذلك أيضًا لجهود الدولة تركز بشكل كبير على زيادة حجم الإنتاج المحلي لدعم الجنيه المصري خلال الفترة الحالية، كما أن تعزيز الصادرات وفتح الأسواق الإفريقية وسيلة فعالة لتحقيق الهدف، إذ يمكن لزيادة الصادرات إلى تلك الأسواق أن تعزز العمالة المصرية وتدعم الاقتصاد المحلي وتدر مزيدا من العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «علما بأن توفير التسهيلات والدعم المادي للمصدرين بهدف زيادة حجم الصادرات إلى دول العالم وخاصة الأسواق الإفريقية التي تمثل فرصا استثمارية كبيرة للاقتصاد المصري يمكن أن تزيد من الموارد المالية الدولارية للدولة».