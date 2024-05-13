زيادة الخدمات الطبية بمستشفيات طنطا الجامعي من 760 ألف لـ 1.8 مليون

أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن مستشفيات الجامعة حققت العديد من الإنجازات فيما يخص تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، شملت زيادة عدد الأسرة من 2000 إلى 3 آلاف سرير، وارتفاع عدد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من 760 ألف خدمة إلى مليون و800 ألف خدمة خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء بجامعة طنطا عن العام المالي 2025/2024، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنه التعليم والبحث العلمي.

الانشاءات والبنية التحتية

واستعرض رئيس جامعة طنطا، ملخصا لأهم إنجازات الجامعة خلال الـ 4 سنوات الماضية، التي دعمتها الدولة المصرية متمثلة في وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الشراء الموحد وجميع مؤسسات الدولة، موضحاً أن الجامعة حرصت على استكمال أعمال الإنشاءات والبنية التحتية بما يتجاوز 2.7 مليار جنيه، علاوةً على تحقيق وتفعيل منظومات الحوكمة المؤسسية الإدارية والمصرفية والمعرفية والتحول الرقمي والتي تجاوزت اكثر من ضعفي المستوى عن العام 2019 طبقا للمنصات الرقمية لقياس الأداء المؤسسي للجامعة، والتي لا يتدخل فيها العامل البشرى الا في أضيق الحدود، كجزء من الحوكمة الإدارية للجامعة.

تشغيل مستشفى 57357

وأضاف «زكى» أنه جرى إعادة تشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا في 21 مايو 2023 بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتصبح تابعة لجامعة طنطا، ولتكن نموذجا لتقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة التشخيصية والعلاجية بكفاءة متميزة وفقا للمقاييس والبروتوكولات العلاجية العالمية.