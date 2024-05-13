أشرف زكي: لم تصور أي مسرحية بشكل احترافي وثائقي منذ 2011

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل تدهور أعمال المسرح في الفترة الأخيرة، وأساليب النهوض بصناعة المسرح من جديد.

المسرح يعاني في الفترة الحالية من قلة الأعمال الجيدة

وقال أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن المسرح يعاني في الفترة الحالية من قلة الأعمال الجيدة، فقد تم إغلاق بعض المسارح بعد إسنادها للقطاع الخاص والبعض الآخر تم هدمه.

«أين تذهب هذا المساء»

وأردف نقيب المهن التمثيلية: «كان يوجد لدينا عدة روافد للمسرح قبل عام 2011، والدليل على ذلك هو أنه كان هناك صفحة تصدر يوميا في الجرائد بعنوان «أين تذهب هذا المساء».

وتابع «زكي»: منذ عام 2011 وحتى الآن؛ لم يتم تصوير أي مسرحية تصوير احترافي توثيقي، كما أن حذف وزارة المالية لبند الإعلانات من المسرح أثر بشكل كبير.