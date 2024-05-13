مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سند الدولة المصرية في مواجهة تحدياتها

وجّه النائب مصطفى بكري، المستشار الإعلامي لاتحاد القبائل العربية، الشكر والتقدير للمشاركين في المؤتمر، الذي عقد اليوم، وعلى رأسهم الحاج كمال عثمان، منظم المؤتمر.

سند الدولة المصرية

وتابع «بكري» خلال كلمته في مؤتمر القبائل العربية: «الكل جاء هنا ليقول إنه سند الدولة المصرية ورئيسها عبد الفتاح السيسي، في وقت تواجه فيه تحديات كبيرة وسط تطورات القضية الفلسطينية، الكل جاء مع الدولة والوطن شاء من شاء وأبى من أبى».

وأضاف مصطفى بكري: «الوطن يقف شامخًا بقياداته ومؤسساته ويقول للعالم إن مصر ليست لقمة صائغة لاحد ولن يستطيع أحد النيل من منها، وأن خيار الشعب المصري عربيًا وأصليًا ومتابعته قناعة».

مصر لم تتدخل في الشؤون الداخلية لأحد

وأكّد أن مصر لم تتدخل في الشؤون الداخلية لأحد، ولكنها تدافع عن أمنها القومي بكل ما تملك من قوة، خاصة وأن لديها جيشًا يستطيع أن يحمي الأمن العربي بالكامل، فالجيش المصري حارب وانتصر ومازال ينتصر.

وأضاف: «عقدنا المؤتمر التأسيسي في سيناء، الأرض التي افتدت الوطن بدماء أبنائها ووقفت حائط صد أمام الجميع، واختار الشيخ العرجاني سيناء لتكون المنطلق، كان هذا بهدف أن نعترف بالجميل ونبعث تحية لدماء الشهداء من الجيش والشرطة وأبناء سيناء، وفي مقدمتهم اتحاد القبائل، الذي تأسس منذ 2014 بمشاركة أكثر من 30 قبيلة من أبناء سيناء، الجميع قاوم الإرهاب وارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة».

وتابع: «شارك الشهيد سالم اللافي في عمليات مع الشهيد المنسي، وتعرض منزل الشيخ العرجاني للتفجير نتيجة لحبه للوطن، ولكننا نؤكد للجميع أننا نقف مع دولتنا في كل شيء، والرئيس السيسي موقفه ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأن نسمح بالتهجير، وندعم غزة بكل ما نملك، وقد قدمت مصر أكتر من 80% من المساعدات إلى غزة».