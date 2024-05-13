بحضور شخصيات عامة.. اتحاد القبائل العربية ينظم مؤتمرا جماهيريا في الجيزة اليوم

ينظم اليوم اتحاد القبائل العربية مؤتمرًا جماهيريًا للتعريف بدور الاتحاد وإعلان خطة العمل في الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على المستوى الإقليمي، في منطقة المنصورية بالجيزة.

الإعلاميين والسياسيين

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، ونخبة من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة والبرلمانين ورؤساء الأحزاب.

المؤتمرات الجماهيرية

وأوضح المتحدث الرسمي للاتحاد الإعلامي مصطفى بكري، في تصريح سابق له، أن عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة يأتي تنفيذًا للخطة التي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد، في 2 مايو الماضي برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد.

القبائل من الصعيد إلى رفح

وأكد الشيخ إبراهيم العرجاني، في تصريح تلفزيوني له، أن اتحاد القبائل العربية داعم للدولة المصرية، وأطلق أول مدينة نموذجية باسم الرئيس السيسي في الأيام الماضية وبالجهود الذاتية، لافتًا إلى أن الاتحاد يضم القبائل من الصعيد إلى رفح إلى البحر الأحمر إلى مطروح، بما يقرب من 38 مليون مواطن، في مواجهة أي عمليات تخريبية.