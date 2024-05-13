مركز الحبتور للأبحاث: مصر تتجه نحو توسيع رقعة الأراضي الزراعية

قال الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، إنّ مصر تتجه نجو توسيع رقعة الأراضي الزراعية لسد الفجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج.

وبين أنّ مشكلة الدولار خمدت ولكنها ما زالت قائمة، موضحًا أن مصر وصلت لاشتعال مشكلة الدولار، مما سبب توترًا قويًا في السوق والاقتصاد المصري بسبب شح الدولار، ورغم انخفاض حدة الأزمة، فأنها لم تعالج بشكل نهائي.

توفير الدولار بشكل مستدام

أكد «شادي»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، ضرورة توفير الدولار بشكل مستدام، موضحًا أن هذا يتحقق من خلال طريقتين نقلل الواردات أو نزود الطفرة، طبقًا لكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى ضرورة تقلل الواردات الغذائية التي مصر تستوردها من الخارج، فيجب العمل على تزويد الأمن الغذائي القومي.

تحول استراتيجي في الإنتاج الزراعي

وتابع أن هذا يمثل تحولًا استراتيجيًا فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، موضحًا أن مصر مصدرة للمواد الغذائية، التي تتركز في الخضروات والفواكه، ولكن لا يوجد تصنيع.

واختتم بالإشارة إلى أنّ مشروع مستقبل مصر يعمل على هذا التحول الاستراتيجي، لسد الاحتياج من السلع الاستراتيجية وهي القمح والذرة، مشيرًا إلى أن مصر تتجه نحو توسيع رقعة الأراضي الزراعية.