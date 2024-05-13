استشاري تنمية: تصنيع مستزمات الإنتاج أبرز أسباب نجاح مشروع مستقبل مصر (فيديو)

قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، إن عملية التنمية المستدامة تُجرى في 3 مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة والتنمية الاجتماعية.

مشروع مستقبل مصر يعتمد على 5 مقومات أساسية

وأضاف صفي الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع مستقبل مصر بالضبعة بدأ في مصر بـ2.2 مليون فدان في أرض جرداء لا زرع بها ولا ماء، ولكي يصل إلى ما هو عليه الآن اعتمد على 5 مقومات أساسية.

وأوضح أن المقومات الأساسية التي اعتمد عليها مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تكمن في البنية التحتية واستصلاح الأراضي الزراعية والصحراوية، وتوفير مصادر مياه وطاقة واستخدام معدات حديثة، إذ أن الهدف من هذا المشروع في النهائية هو تحقيق إنتاج زراعي.

وتابع: «كنا نستورد 98% من قيمة المحاصيل الزيتية في مصر خلال السنوات الماضية، ونحتاج إلى توفير مستلزمات إنتاج من مياه وطاقة وبذور وأسمدة ومبيدات».

صناعة جميع مستلزمات الإنتاج

وأشار استشاري التنمية المستدامة إلى أنه يتم حاليًا في مصر صناعة جميع مستلزمات الإنتاج، من تصنيع للأسمدة والمبيدات وإنشاء حقول إنتاجية للبذور وتصنيع المعدات المستخدمة في عمليات التنمية.

ولفت إلى أن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة في العديد من دول العالم؛ القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.