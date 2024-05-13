خبير يعدد فوائد مشروع مستقبل مصر للاقتصاد (فيديو)

أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن البعض هاجم الحكومة خلال فترة من الفترات كونها تزاحم القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مردفًا: «الحكومة لم تزاحم القطاع الخاص بل شريك أساسي لتنمية المجتمع والعمل في مشروعات تتطلب وجود الحكومة في تنفيذها».

مستقبل مصر من أكبر الكيانات في العالم

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم بمجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

وتابع: «نتائج الاستثمار في مشروع مستقبل مصر له عوائد إيجابية كبيرة على المستثمرين، إذ أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المشروع بصورة كاملة يساعد على تحقيق أفضل العوائد من الاستثمار».

مزايا مشروع مستقبل مصر

وأكمل: هناك العديد من المزايا لمشروع مستقبل مصر مثل توفير فرص العمل، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى مواني التصدير.