مفاجأة غير متوقعة من «واتساب» للمستخدمين.. كيف تُتطبقها؟

منذ ظهوره في عام 2009 اشتهر تطبيق المراسلة الفورية «واتساب»، بعلامة مُميزة ولون ثابت؛ لكن شركة «Meta» المالكة للتطبيق، أطلقت ميزة غير متوقعة في التحديث الجديد، تسمح للمُستخدمين باختيار لون العلامة الرئيسية على ذوقهم الخاص، وهو ما جعل«واتساب»، رائج بين الناس حاليًا، بحسب موقع «techviral» البريطاني.

ميزة جديدة في واتساب تذهل المستخدمين

موقع «WABetaInfo»، أحد خدمات «واتساب» الإرشادية المعروفة، أعلن توافر ميزة جديدة في أحدث إصدار من WhatsApp Beta لنظام التشغيل iOS 24.1.10.70، والمتوفر على الإصدار TestFlight 24.1.10 (553351910).

التحديث الجديد أثار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إمكانية تغيير لون العلامة التجارية الافتراضي للتطبيق منذ أكثر من 10 سنوات، وتحديد لون جديد من 5 ألوان مختلفة، منها الأزرق والأبيض وغيرهم، ويهدف إلى منح المستخدمين مزيد من التحكم في مظهر تطبيقاتهم وجعله أكثر جاذبية بصريًا مع تحسين إمكانية الوصول.

مميزات التحديث الجديد في واتساب

ومن مزايا تحديث اتساب التالي: