بروتوكول تعاون بين «مياه الغربية» وجامعة طنطا لتدريب الطلاب

أكد الدكتور حمدي محمد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، عقد بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا، ضمن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني للتدريب والتوظيف، وذلك تحقيقا لمبادئ المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة ممثلي 27 شركة من القطاعات الصناعية بإقليم الدلتا.

فرص تدريب للطلاب

وأوضح «شطا»، أن بروتوكول التعاون تضمن التنسيق في مجال تدريب طلبة الكليات المعنية وذلك في خلال فترات الإجازة الصيفية أو الشتوية، وكذلك تقديم فرص تدريب لخريجي جامعة طنطا بمختلف التخصصات الأكاديمي والعلمي، وأيضا تنفيذ طلبة الجامعة بزيارات ميدانية للشركة في ضوء سياسات العمل داخلها للتعرف علي طبيعة العمل والحياة المهنية و متطلباتها.

ندوات تعريفية

كما يشمل بروتوكول التعاون تنظيم ندوات تعريفية داخل الجامعة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل داخل الشركة لنقل أفكارهم وخبراتهم الناجحة للطالب ويكون ملهما لهم، ليشجعهم ويعطيهم خلاصة التجارب المهنية ويرفع درجة الوعي لدى الطلاب لملتطلبات سوق العمل، وأيضا تقديم عروض الرعاية والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها جامعة طنطا علي مستوي محافظة الغربية في ضوء سياسات الشركة كجزء من الخدمة المجتمعية.