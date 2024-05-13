محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل ورعاية طبية لذوي الهمم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير فرص عمل في مصانع وشركات القطاع الخاص، للشباب والفتيات خصوصًا ذوي الهمم، فضلًا عن توفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأشخاص الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ بتوفير مساعدات مالية عاجلة، ومعاشات، ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى بحث ودراسة إمكانية تنفيذ مجمع متكامل للحرف اليدوية والمهن التراثية داخل قرية تونس السياحية.

ووجه محافظ الفيوم، أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بدراسة وبحث إمكانية تنفيذ مجمع متكامل للحرف اليدوية والمهن التراثية في قرية تونس السياحية، وذلك بناءً على طلب عدد من شباب وفتيات القرية، بهدف الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والبيئية والميزات النسبية المتفردة لتلك القرية.

توفير رعاية طبية وعلاج

وجه محافظ الفيوم أيضا بتوفير رعاية طبية وعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على سرعة إجراء الفحوصات الطبية والعمليات اللازمة لرجل مسن يحتاج لتركيب دعامتين إحداهما في الكلى والأخرى في القلب، فضلًا عن فحص طبي لإحدى الفتيات التي تعاني من خلع في مفصل الفخذ وعرضها على القومسيون الطبي لبيان نسبة العجز لبحث إمكانية منحها كارت الخدمات المتكاملة.

كما كلف، بإجراء الفحص الطبي اللازم لشاب يعاني من نقص المناعة والتهابات في المفاصل الجذعية، مع توفير مشروع تنموي له، من قبل فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة.

عمل تدخلات حماية اجتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسؤولي الجمعيات الأهلية، لعمل تدخلات حماية اجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، مع توفير مساعدات مالية وعينية عاجلة لهم، فضلًا عن بحث ودراسة بعض الحالات لإيضاح إمكانية منحها معاشات شهرية أو الدخول ضمن معاشات تكافل وكرامة لتوفير الحياة الكريمة لهم.

توفير مشروعات لبعض الحالات

كما كلف بالتنسيق مع مسؤولي الجمعيات الأهلية لمساعدة بعض الأشخاص الأولى بالرعاية، عبر توفير مشروعات لهم من خلال التمويلات الميسرة للفئات الأكثر احتياجًا، موجهًا بالتنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لبعض المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية.

فحص بعض طلبات المواطنين

وكلف محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والمراكز، بفحص طلبات عدد من المواطنين الخاصة بفتح أكشاك تبعًا للوائح المنظمة لذلك، مع بيان مدى إمكانية منحهم تراخيص لها، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة في كل مكان، ورصف وتمهيد الطرق تيسيرًا على المواطنين في تنقلاتهم، لافتًا إلى أهمية تلقي شكاوى المواطنين من قبل مسئولي مختلف القطاعات مع العمل على تقديم الحلول الإيجابية لها.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين، ومسئولي الجهات ذات الصلة.