مدير اليونسكو بالقاهرة: نهتم باللغة العربية وآدابها وفنونها العريقة

قالت نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، إن منظمة اليونسكو تهتم وتحترم كل أنواع التعليم، وتسعى دائما للمساهمة الثقافية لإيجاد تعليم منصف ومتساو للجميع، مضيفة أنه عندما تُدعى منظمة اليونيسكو لمؤتمر خاص باللغة العربية نشعر بأهميته، لأننا ندرك قيمة اللغة العربية وآدابها المختلفة وفنونها العريقة، مؤكدة حرص منظمة اليونيسكو على التراث العربي ونقله للأجيال القادمة.

اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع

وأكدت المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو، خلال مشاركتها في فعالية «اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع» التي تنظمها وزارة الهجرة في قصر محمد علي اليوم، أن الأمم المتحدة واليونيسكو يشجعان إدخال التعليم والثقافة في شتى مجالات الحياة، مشيرة إلى تركيز الأمم المتحدة واليونسكو على اللغة العربية والفنون العديدة التي نقلتها اللغة العربية عبر العصور، مؤكدة أن كتابة القرآن الكريم كان لها الفضل في استمرار آداب اللغة العربية وثرائها، واليونسكو لديه العديد من المخطوطات القديمة التي كتبت قديما للقرآن، والثقافة العربية موجودة أيضا في كاتدرائية سانت كاثرين التي تعبر عن عراقة الهوية المصرية والعربية.

المكتبة المصرية العريقة

وأضافت مديرة اليونسكو بالقاهرة، أن اليونسكو تهتم بالمكتبة المصرية العريقة، وبكل أرشيف الهوية المصرية والعربية، مؤكدة أنه لدى اليونيسكو حرفيين مهمتهم نقل وتفسير وتوضيح المخطوطات العربية.

تعزيز دور المؤسسات

وأضافت نوريا سانز أن اليونسكو مهتمه بالكتب العربية والمكتبة العربية وثرائها، مؤكدة أنها ستعمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية في زيادة عدد القراء في معارض الكتب القادمة بمصر، نظرا لأهمية الأدب العربي وثراءه واحتواء اللغة العربية على تراث كبير.