أحمد موسى: مشروع مستقبل مصر يضم منطقة صناعية وسوق مركزية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج- الضبعة الجديدة.

500 كيلومتر من الطرق وشبكات النقل

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مشروعات مستقبل مصر من خير الدولة، وما يتم فيها تنمية حقيقية كما أن المشروع به 500 كيلومتر من الطرق وشبكات النقل.

ووجّه التحية إلى العقيد بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر، على إدارته لمشروع مستقبل مصر وتحويل مساحات شائعة من الصحراء إلى رقعة زراعية، بالإضافة إلى توفيره للعديد من فرص العمل، مردفًا: «دا عارف كل حاجة عن المشروع».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن مشروع مستقبل مصر عبارة عن منطقة صناعية وسوق مركزية، كما أنه يوفر نحو مليوني فرصة عمل خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن المشروع يستخدم أحدث المعدات الزراعية مثل نظيرتها الموجودة في روسيا.

مستقبل مصر نقلة قوية للاقتصاد المصري

وأكمل أن مشروع مستقبل مصر بمثابة نقلة قوية للاقتصاد المصري، وهناك العديد من المحاصيل التي يتم زراعتها والبعض منها يتم تصديره بصورة مباشرة، منوهًا بأن الرئيس السيسي أكد أن هناك نقلة زراعية من خلال إضافة مساحات للرقعة الزراعية.

وأشار إلى أن هناك طوابير من العربات التي تحمل منتجات مشروع مستقبل مصر، كما أن القمح والذرة والصويا وبنجر السكر من أهم المحاصيل التي تزرع في هذا المشروع.

ولفت إلى أنه رغم التحديات المائية التي تواجه مصر، لكن إدارة المشروع نجحت في توفير الكميات اللازمة من المياه لزراعة المساحات المستصلحة في مشروع مستقبل مصر.

وأردف أن مشروع الصوب الزراعية يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزراعات، وتم إنشاء العديد من الصوامع التي تستوعب زراعة 800 ألف فدان.