أحمد موسى: مشروع «مستقبل مصر» سيحقق الاكتفاء الذاتي من السكر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل إقامة مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية بمحور الضبعة على طريق مطروح، والذي تم افتتاح موسم الحصاد الخاص به بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات الدولة.

800 ألف فدان قمح

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم إنشاء العديد من الصوامع في مشروع مستقبل مصر لتستوعب زراعة 800 ألف فدان من القمح، وتم إنشاء شبكة طرق عملاقة وتوفير المياه لمشروع مستقبل مصر.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بالعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، في قيادته لمشروع الضبعة، قائلاً: «يدير المشروع بكفاءة وقدرة عالية، وإدارة قوية ويقظة».

وتابع: بهاء الغنام على الرغم من إنه كان طيارا، إلا أنه تحدث اليوم بطبيعته الريفية التي تربى عليها، فجميعنا من أصول ريفية ونعلم أساليب الزراعة جيدًا، مضيفا أنه تم تحقيق تنمية حقيقية في الدلتا الجديدة لتصل إلى 2.2 مليون فدان.

مشروعات زراعية متعددة في المحافظات

وأردف أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات التنموية الزراعية في المحافظات، حيث يتم نقل المياه من الغرب إلى الشرق عبر محطة المحسمة أسفل قناة السويس، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر ساهم في إنتاج مليون و100 ألف طن قمح بقيمة 330 مليون دولار، وساهم أيضًا في توفير نحو مليار و375 مليون دولار من فاتورة الاستيراد، حيث إن إجمالي قيمة الصادرات المصرية تخطت حاجز الـ4 مليارات دولار بعد التعاون مع القطاع الخاص.

وأكد «موسى»، أن جهاز مستقبل مصر سيساهم في زيادة بنحو 400 ألف طن سكر سنويا إلى السوق المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر من خلال البنجر، وتم زراعة مساحات كبيرة من التمور والفواكه في المشروع.