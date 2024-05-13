سياسيون: المشروع قاطرة مصر الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وخلق فرص عمل

أشاد عدد من السياسيين وقيادات الأحزاب بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، ضمن سلسلة الافتتاحات للمشروعات التنموية العملاقة التى تنتهجها القيادة السياسية بهدف خلق فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة معدلات الاستثمار.

«أبوالعطا»: إضافة حيوية للمشروعات القومية العملاقة ويعزّز الأمن الغذائى للمواطن

وقال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إنّ المشروع قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض، موضحاً أنه يمثل إضافة حيوية للمشروعات القومية العملاقة التى تُنفّذها الدولة، وإضافة إلى المنتج الزراعى وتعزيز الأمن الغذائى لمصر.

وأضاف أنّ المشروع يستهدف تطوير المنظومة الزراعية، ودعم منظومة التحول الرقمى فى قطاع الزراعة، وإنتاج التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، وإنتاج المحاصيل الموجّهة للتصدير، وأنشطة الزراعة المحمية، والإنتاج الحيوانى وغيرها، مؤكداً أن مصر دولة زراعية فى الأساس، ولذلك يمثل القطاع الزراعى إحدى أهم الركائز الأساسية فى اقتصادها، وظهر ذلك جلياً من خلال انحياز الرئيس السيسى إلى الفلاح المصرى وتقديم كل سبل الدعم له لدوره فى حلقات الأمن الغذائى، بما يؤمّن المخزون الاستراتيجى للدولة، مشيراً إلى أهمية المشروع فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة، وتحقيق فائض كبير للتصدير، إذ يهدف إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلى لتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطى، أنّ مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية أحد أهم المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة المصرية، فى إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030، وثمّن «هجرس» حرص الرئيس على المشاركة فى افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، مؤكداً أنها لحظة تاريخية فارقة فى التنمية والإعمار، فهو وفاء جديد بعهد متجدّد من الرئيس بالعمل والبناء والتنمية، وصولاً لدولة حديثة متقدّمة، خاصة التنمية الزراعية التى تمثل حجر أساس الأمن الغذائى للمصريين، ويأتى فى مقدّمتها مشروع مستقبل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائى، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح أن المشروع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة والأرز واللحوم الحمراء والدواجن، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل الاعتماد على الواردات، كما يُسهم فى تعزيز الأمن الغذائى للمواطن المصرى، وذلك من خلال توفير احتياجاته من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتحسين جودة الغذاء، لذا فهو طفرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر الزراعى ويمهّد لتغيير حقيقى فى خريطة مصر الزراعية بتخضير الصحراء.

وأشار إلى أن «مستقبل مصر» يوفّر أيضاً فرص عمل جديدة للشباب، خاصة فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، مما يُسهم فى خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، فضلاً عن مساهمة المشروع فى تنمية الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الإنتاج الزراعى وتوفير فرص التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتمد المشروع على استخدام تقنيات الرى الحديثة، مثل الرى بالرش والتنقيط، لزيادة كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية.

ولفت الدكتور محمد مجدى، أمين حزب الحركة الوطنية فى الجيزة، إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كاشفة للمصريين عن حجم المستهدفات التى تعمل الدولة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وحجم التنمية التى تشهدها مصر على أرض الواقع، خاصة فى القطاع الزراعى الذى أولته القيادة السياسية اهتماماً كبيراً منذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر، وشهد نقلة نوعية باستصلاح ملايين الأفدنة، مما أدى إلى زيادة الناتج الزراعى المصرى.

وقال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة صرح عملاق يعبر بمصر إلى أعتاب التنمية الحقيقية رغم الحروب الاقتصادية، التى تواجهها مصر. وأضاف «بدرة» أن إنجاز مشروعات تنموية عملاقة فى هذا التوقيت يعكس نجاح القيادة السياسية فى العبور بالبلاد إلى بر الأمان، فهناك يد تبنى ويد تحمل السلاح لحماية أمن الوطن واستقراره ومقدراته ورفاهية أبنائه.